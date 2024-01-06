Федосья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1809 ст.
Муж: Семионъ Ильинъ
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Василий
Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Никифоръ Семионовъ
Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимеръ
Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимъ
Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипъ
Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петръ
Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ