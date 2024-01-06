Федосья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1809 ст.

Муж: Семионъ Ильинъ

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Василий

Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Никифоръ Семионовъ

Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимеръ

Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимъ

Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипъ

Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петръ

Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Семионъ Ильинъ

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