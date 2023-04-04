Нарицын Валерий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарицын Руслан Валерьевич
Мать ребёнка: Нарицына Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарицына Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Нарицына Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарицын Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Нарицына Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нарицына Анна