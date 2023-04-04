Нарицын Валерий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарицын Валерий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарицын Григорий Александрович

Мать: Нарицына Галина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарицын Руслан Валерьевич

Мать ребёнка: Нарицына Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарицына Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Нарицына Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарицын Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Нарицына Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарицына Анна

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