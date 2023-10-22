Воронцов Каллистрат Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти09.08.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Воронцов Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Воронцов Кирик Каллистратов
Мать ребёнка: Воронцова Мария Маркова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Воронцов Сергей Каллистратов
Мать ребёнка: Воронцова Мария Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Иван Каллистратов
Мать ребёнка: Воронцова Мария Маркова
Смерть
09.08.1913
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край