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Воронцов Каллистрат Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

09.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Воронцов Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Воронцов Кирик Каллистратов

Мать ребёнка: Воронцова Мария Маркова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Воронцов Сергей Каллистратов

Мать ребёнка: Воронцова Мария Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Иван Каллистратов

Мать ребёнка: Воронцова Мария Маркова

Смерть
09.08.1913
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
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