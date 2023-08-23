Жиленков Аркадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жиленкова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жиленкова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиленков Николай
Мать ребёнка: Жиленкова Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно