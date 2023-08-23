Жиленков Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиленков Аркадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жиленкова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жиленкова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиленков Николай

Мать ребёнка: Жиленкова Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиленкова Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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