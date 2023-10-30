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Флейшман Вадим Игоревич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

19.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1988

Отец: Флейшман Игорь Леондович

Мать: Флейшман Елена Германовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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