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Флейшман Вадим Игоревич
Флейшман Вадим Игоревич
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
19.05.1988
Пол
Мужской
Отец
Флейшман Игорь Леондович
1956 г.р.
Мать
Флейшман (Поташова) Елена Германовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1988
Отец:
Флейшман Игорь Леондович
Мать:
Флейшман Елена Германовна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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