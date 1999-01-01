Молоствова (Шляпужникова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
1931
Сын: Молоствов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Молоствов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1935
Сын: Молоствов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Молоствов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молоствов Василий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999