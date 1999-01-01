Молоствова (Шляпужникова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствова (Шляпужникова) Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Молоствов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Молоствов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.06.1935

Сын: Молоствов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Молоствов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молоствов Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоствов Василий Николаевич

Смерть
1999
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