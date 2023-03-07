Пасынков Фадей (Фадейко) Евстефеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Фадей (Фадейко) Евстефеев

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Место рождения

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

Около 1705

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Пасынков Евсевий (Естефейко) Афанасьев

Мать: не указана

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Пасынков Фетис (Фетиско) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Пасынков Федосей (Федоско) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Пасынков Тимофей (Тимошка) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Пасынков Тит (Титко) Фадеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1705
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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