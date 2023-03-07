Пасынков Фадей (Фадейко) Евстефеев
Место рождениядер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиОколо 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Пасынков Евсевий (Естефейко) Афанасьев
Мать: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Пасынков Фетис (Фетиско) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Пасынков Федосей (Федоско) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Пасынков Тимофей (Тимошка) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Пасынков Тит (Титко) Фадеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1705
дер. Зыряновская на Ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя