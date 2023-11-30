Зырянова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ли Фу Сай Михаил

Мать: Фатыма Захаровна

Рождение ребёнка
25.05.1954

Сын: Зырянов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Зырянов Виктор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Александр Викторович

Отец ребёнка: Зырянов Виктор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Зырянов Виктор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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