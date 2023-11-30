Зырянова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ли Фу Сай Михаил
Мать: Фатыма Захаровна
Рождение ребёнка
25.05.1954
Сын: Зырянов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Зырянов Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Александр Викторович
Отец ребёнка: Зырянов Виктор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Зырянов Виктор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно