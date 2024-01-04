Шиверских (Константинова) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверских (Константинова) Мария Спиридоновна

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
26.01.1841 ст.

Муж: Шиверских Лука Дмитриев

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 285
Рождение ребёнка
08.11.1841 ст.

Сын: Шиверских Михаил Лукин

Отец ребёнка: Шиверских Лука Дмитриев

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 280
Рождение ребёнка
05.09.1844 ст.

Дочь: Шиверских Минодора Лукина

Отец ребёнка: Шиверских Лука Дмитриев

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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