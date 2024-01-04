Шиверских (Константинова) Мария Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1841 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 285
Рождение ребёнка
08.11.1841 ст.
Отец ребёнка: Шиверских Лука Дмитриев
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 280
Рождение ребёнка
05.09.1844 ст.
Дочь: Шиверских Минодора Лукина
Отец ребёнка: Шиверских Лука Дмитриев
Смерть
Неизвестно