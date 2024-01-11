Шарипов Шаймардан Каримович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарипов Карим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шарипов Ибатулла
Мать ребёнка: Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шарипов Шавали
Мать ребёнка: Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шарипов Ахметгариф
Мать ребёнка: Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)
ТАССР, Бавлинский район, с.Бавлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Шогали
Мать ребёнка: Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Тариф
Мать ребёнка: Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Кугарчи
Смерть
Неизвестно