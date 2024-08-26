Федулов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1772
Дочь: Федулов Прасковья Михайлов
Мать ребёнка: не указана
(16 запись) вотчины Ивана Матвеева Леонтьева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Смерть
Неизвестно
Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
(16 запись) вотчины Ивана Матвеева Леонтьева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7