Хлыбова (Наумова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыбова (Наумова) Нина

Место рождения

Пондашсола, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

23.10.1928

Дата смерти

25.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928

Отец: Наумов Алексей

Мать: Наумова Феклинья

Пондашсола, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Хлыбов Игорь

Отец ребёнка: Хлыбов Аркадий

Куженер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.10.1960

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Хлыбов Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыбов Аркадий

Куженерский район
Смерть
25.04.2022
Куженер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл