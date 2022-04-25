Хлыбова (Наумова) Нина
Место рождения
Дата рождения23.10.1928
Дата смерти25.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928
Отец: Наумов Алексей
Мать: Наумова Феклинья
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Хлыбов Игорь
Отец ребёнка: Хлыбов Аркадий
Рождение ребёнка
30.10.1960
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Хлыбов Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлыбов Аркадий
Куженерский район
Смерть
25.04.2022