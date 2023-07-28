Чеботарев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чеботарев - Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Чеботарев Павел Константинович
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Чеботарев Николай Викторович
Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно