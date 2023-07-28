Чеботарев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботарев - Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чеботарев Павел Константинович

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Чеботарев Николай Викторович

Мать ребёнка: Чеботарева Мария Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно