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Тахтараков Алексей Александрович
Тахтараков Алексей Александрович
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Место рождения
Новомальтинск
, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Дата рождения
02.07.1999
Пол
Мужской
Отец
Тахтараков Александр Михайлович
1971 г.р.
Мать
Тахтаракова (Петухова) Ольга Михайловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1999
Отец:
Тахтараков Александр Михайлович
Мать:
Тахтаракова Ольга Михайловна
Новомальтинск
, Усольский муниципальный район, Иркутская область
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