Победимов (Неизвестно) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимов (Неизвестно) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1890

Дочь: Неизвестно Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Победимов Иван Трефилович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Победимов Иван Трефилович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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