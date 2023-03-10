Победимов (Неизвестно) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1890
Дочь: Неизвестно Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Победимов Иван Трефилович
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно