Чeкoданова (Рудьева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чeкoданова (Рудьева) Александра Степановна

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Место рождения

Хмельницкая обл. Украина ?

Дата рождения

17.04.1914

Дата смерти

24.09.1999

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Около 1936 г.р.
Около 1937 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1914

Отец: Рудьев Степан Иванович

Мать: Рудьева Евгения Николаевна

Хмельницкая обл. Украина ?
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Пащенко Игнат

Рождение ребёнка
Около 18.01.1936

Дочь: Гаврилова Раиса Игнатьевна

Отец ребёнка: Пащенко Игнат

Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Пащенко Игнат

Бракосочетание
Около 1947

Муж: Чекoданов Гаврил Ильич

Казахстан, Талды-Курганская обл, село Клучевое
Рождение ребёнка
07.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич

Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
24.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич

Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
12.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
21.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич

Казахстан, Талды-Курганская обл
Смерть
24.09.1999
Россия
Причина смерти: Natürlich / Altersschwäche
Похороны
Неизвестно
Барзас, Березовский, Кемеровская область
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