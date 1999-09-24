Чeкoданова (Рудьева) Александра Степановна
Место рожденияХмельницкая обл. Украина ?
Дата рождения17.04.1914
Дата смерти24.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1914
Отец: Рудьев Степан Иванович
Хмельницкая обл. Украина ?
Бракосочетание
Около 1934
Муж: Пащенко Игнат
Рождение ребёнка
Около 18.01.1936
Дочь: Гаврилова Раиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Пащенко Игнат
Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Пащенко Игнат
Бракосочетание
Около 1947
Казахстан, Талды-Курганская обл, село Клучевое
Рождение ребёнка
07.02.1948
Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
24.09.1950
Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
12.12.1952
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
21.11.1955
Казахстан, Талды-Курганская обл
Смерть
24.09.1999
Россия
Причина смерти: Natürlich / Altersschwäche
Похороны
Неизвестно
Барзас, Березовский, Кемеровская область