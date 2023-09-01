(Выдыш) Нина Ивановна
Место рождениягрозний, Чечня Russian Federation
Дата рождения24.02.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1945
Отец: Выдыш Иван
Мать: Выдыш N
грозний, Чечня Russian Federation
Рождение ребёнка
31.05.1973
Сын: Раснер Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Раснер Владимир Львович
Khabarovsk, Khabarovsk Krai Russia
Рождение ребёнка
31.05.1973
Дочь: Чикризова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Раснер Владимир Львович
Khabarovsk, Khabarovsk Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно