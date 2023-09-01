(Выдыш) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Выдыш) Нина Ивановна

Место рождения

грозний, Чечня Russian Federation

Дата рождения

24.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1945

Отец: Выдыш Иван

Мать: Выдыш N

грозний, Чечня Russian Federation
Рождение ребёнка
31.05.1973

Сын: Раснер Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Раснер Владимир Львович

Khabarovsk, Khabarovsk Krai Russia
Рождение ребёнка
31.05.1973

Дочь: Чикризова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Раснер Владимир Львович

Khabarovsk, Khabarovsk Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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