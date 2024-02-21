Воробьева Прасковья Дмитриевнв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1906
Дочь: Воробьева Кускова Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
27.01.1909
Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
25.05.1911
Дочь: Ситникова (Воробьева) Ольга Ивановеа
Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
25.03.1922
Сын: Воробьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно