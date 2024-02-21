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Воробьева Прасковья Дмитриевнв

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
07.05.1906

Дочь: Воробьева Кускова Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
27.01.1909

Сын: Воробьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: Ситникова (Воробьева) Ольга Ивановеа

Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Воробьев Павел Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
25.03.1922

Сын: Воробьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно

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