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Коровин Михаил Иоаннов

Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

27.10.1842 ст.

Дата смерти

23.01.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Верхнеуфалейский завод
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ребрина Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Коровина Варвара Яковлев(н)а

Смерть
23.01.1907 ст.
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
с. Байкаловское Покровская церковь умер от порока сердца, похоронен на церковном погосте
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