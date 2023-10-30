Коровин Михаил Иоаннов
Место рождения
Дата рождения27.10.1842 ст.
Дата смерти23.01.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхнеуфалейский завод
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ребрина Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Коровина Варвара Яковлев(н)а
Смерть
23.01.1907 ст.
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
с. Байкаловское Покровская церковь умер от порока сердца, похоронен на церковном погосте