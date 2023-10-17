Бездорога (Бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБездорога (Бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич

Бездорога (Бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1905 ст.

Дочь: Феврония Мартимиановна

Мать ребёнка: Бездорога Елизавета Капитоновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1906 ст.

Сын: Бездорога (бездорожин) Яков Мартемьянович

Мать ребёнка: Бездорога Елизавета Капитоновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.

Сын: Бездорога (бездорожин \\ Бездорожный) Роман Мартемьянович

Мать ребёнка: Бездорожная Елизавета Александровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бездорога Елизавета Капитоновна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close