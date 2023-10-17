Бездорога (Бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1905 ст.
Дочь: Феврония Мартимиановна
Мать ребёнка: Бездорога Елизавета Капитоновна
Рождение ребёнка
01.09.1906 ст.
Сын: Бездорога (бездорожин) Яков Мартемьянович
Мать ребёнка: Бездорога Елизавета Капитоновна
Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.
Сын: Бездорога (бездорожин \\ Бездорожный) Роман Мартемьянович
Мать ребёнка: Бездорожная Елизавета Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно