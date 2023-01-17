Иванов Филимон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1947
Дочь: Фёдорова Валентина Филимоновна
Мать ребёнка: Иванова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1953
Сын: Иванов Александр Филимонович
Мать ребёнка: Иванова Серафима Ивановна
Арайкасы, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1959
Дочь: Иванова Серафима Филимоновна
Мать ребёнка: Иванова Серафима Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994