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Иванов Филимон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1947

Дочь: Фёдорова Валентина Филимоновна

Мать ребёнка: Иванова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1953

Сын: Иванов Александр Филимонович

Мать ребёнка: Иванова Серафима Ивановна

Арайкасы, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1959

Дочь: Иванова Серафима Филимоновна

Мать ребёнка: Иванова Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Серафима Ивановна

Смерть
1994
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