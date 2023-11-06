Путилина Лидия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1950
Отец: не указан
Бракосочетание
27.06.1971
Рождение ребёнка
14.10.1972
Дочь: Шевченко Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Шевченко Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Владимир Алексеевич
Шахты, город Шахты, Ростовская область