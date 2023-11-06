Путилина Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Лидия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1950

Отец: не указан

Мать: Бацукнова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
27.06.1971

Муж: Шевченко Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1972

Дочь: Шевченко Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Шевченко Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Владимир Алексеевич

Шахты, город Шахты, Ростовская область
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