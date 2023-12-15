Мурашов Михаил Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашов Михаил Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Около 21.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Мурашов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мурашов Аристарх Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашов Филипп ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 21.04.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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