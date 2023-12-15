Мурашов Михаил Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиОколо 21.04.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Мурашов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мурашов Аристарх Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурашов Филипп ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 21.04.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость