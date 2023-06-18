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Храпов Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Оловянникова Маргарита Степановна

Мать ребёнка: Оловянникова Татьяна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оловянникова Мария Степановна

Мать ребёнка: Оловянникова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно