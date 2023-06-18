Храпов Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Оловянникова Маргарита Степановна
Мать ребёнка: Оловянникова Татьяна Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оловянникова Мария Степановна
Мать ребёнка: Оловянникова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно