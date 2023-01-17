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(Тупицына) Наталья Ивановна

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

31.07.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

До 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.08.1896
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
воспреемник: крестьянин поч. Филиппа Хлопова Тупицын Лаврентий Васильевич и жена его Екатерина ***
Рождение
31.07.1896 ст.

Отец: Тупицын Иван Терентьевич

Мать: Тупицына *** Максимовна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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