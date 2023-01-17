(Тупицына) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.07.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.08.1896
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
воспреемник: крестьянин поч. Филиппа Хлопова Тупицын Лаврентий Васильевич и жена его Екатерина ***
Рождение
31.07.1896 ст.
Отец: Тупицын Иван Терентьевич
Мать: Тупицына *** Максимовна
Смерть
Неизвестно