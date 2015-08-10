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Баронис Дарья Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2015

Отец: Баронис Сергей Дмитриевич

Мать: Кокорева Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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