Широких (Прудовикова) Агафья Семенова
Место рождениядер. Ежевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения05.02.1751 ст.
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ежевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.01.1773 ст.
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Широких Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Широких Иван Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812