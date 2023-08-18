Широких (Прудовикова) Агафья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких (Прудовикова) Агафья Семенова

Место рождения

дер. Ежевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.02.1751 ст.

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ежевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.01.1773 ст.

Муж: Широких Иван Тимофеев

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Широких Иван Тимофеев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Широких Григорий Иванов

Отец ребёнка: Широких Иван Тимофеев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812