Борисова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1935
Дочь: Сухорукова Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Борисова ?
константиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворянчекова Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Борисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисова ?