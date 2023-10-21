Борисова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1935

Дочь: Сухорукова Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Борисова ?

константиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворянчекова Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Борисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисова ?

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