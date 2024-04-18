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Светлана Генадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1964

Отец: Шуляк Генадий Осипович

Мать: Шуляк Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Рождение ребёнка
24.01.1985

Дочь: Неклюдова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
11.01.1988

Дочь: Неклюдова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Владимир

Смерть
Неизвестно

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