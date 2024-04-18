Светлана Генадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1964
Отец: Шуляк Генадий Осипович
Мать: Шуляк Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Рождение ребёнка
24.01.1985
Дочь: Неклюдова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
11.01.1988
Дочь: Неклюдова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Владимир
Смерть
Неизвестно