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Беркутов Закир Юсупович

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Место рождения

Калда, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.10.1914

Дата смерти

19.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1914

Отец: Беркутов Юсуп

Мать: Беркутова жена юсупа

Калда, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1940

Дочь: Беркутова Раиса Закировна

Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна

Военная служба
С 1941 по 1956
Подвиг
23.06.1944
Подвиг
03.07.1944
Подвиг
08.07.1944
Подвиг
31.07.1944
Военная награда
15.09.1944
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
26.11.1947

Сын: Беркутов Анвар Закирович

Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна

Рождение ребёнка
24.02.1950

Сын: Беркутов МАнсур Закирович

Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна

Рождение ребёнка
10.10.1959

Сын: Беркутов Раиль Закирович

Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова Марьям Гарифовна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
19.12.1987