Беркутов Закир Юсупович
Место рождения
Дата рождения22.10.1914
Дата смерти19.12.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1914
Отец: Беркутов Юсуп
Мать: Беркутова жена юсупа
Рождение ребёнка
11.03.1940
Дочь: Беркутова Раиса Закировна
Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна
Военная служба
С 1941 по 1956
Подвиг
23.06.1944
Подвиг
03.07.1944
Подвиг
08.07.1944
Подвиг
31.07.1944
Военная награда
15.09.1944
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
26.11.1947
Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна
Рождение ребёнка
24.02.1950
Сын: Беркутов МАнсур Закирович
Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна
Рождение ребёнка
10.10.1959
Мать ребёнка: Газизова Марьям Гарифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
19.12.1987