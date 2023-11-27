Ельникова (Сапрыкина) Анастасия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сапрыкин Макар
Мать: Сапрыкина Авдотья
Рождение ребёнка
10.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Цуканова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1947
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
?.05.1953
Сын: Ельников Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич
Смерть
1966