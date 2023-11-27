Ельникова (Сапрыкина) Анастасия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельникова (Сапрыкина) Анастасия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сапрыкин Макар

Мать: Сапрыкина Авдотья

Рождение ребёнка
10.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Цуканова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1947

Сын: Ельников Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
?.05.1953

Сын: Ельников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Нина Сергеевич

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Ельников Сергей Васильевич

Смерть
1966
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