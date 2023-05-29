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Россейкин Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Россейкин Сергей Алексеевич

Мать: Россейкина Меланья Алексеевна

Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Россейкина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Россейкина Васса

Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Россейкин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Россейкина Васса

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Россейкин Иоанн(Иван) Григорьевич

Мать ребёнка: Россейкина Васса

Рождение ребёнка
05.03.1914

Дочь: Россейкина Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Россейкина Васса

Смерть
Неизвестно