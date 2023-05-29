Россейкин Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1905
Сын: Россейкина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Россейкина Васса
Рождение ребёнка
11.07.1908
Сын: Россейкин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Россейкина Васса
Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Россейкин Иоанн(Иван) Григорьевич
Мать ребёнка: Россейкина Васса
Рождение ребёнка
05.03.1914
Дочь: Россейкина Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Россейкина Васса
Смерть
Неизвестно