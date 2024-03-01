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Иван Степанович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Степан Алексеевич

Мать: Харитина Антиповна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
22.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 2 № после 2 """ """ глава семьи Алексей Изотович главы семьи 1 сын Степан Алексеевич 1 сына 1 сын Петр Степанович 1 сына 2 сын Иван Степанович 1 сына 3 сын Панкратий Степанович ... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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