Логинова (Гальчук) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.2003
Сын: Логинов Антон Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
18.11.2005
Дочь: Логинова Лиана Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно