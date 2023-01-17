Логинова (Гальчук) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Гальчук) Наталья Александровна

Логинова (Гальчук) Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

01.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.2003

Сын: Логинов Антон Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Валерьевич

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.2005

Дочь: Логинова Лиана Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Валерьевич

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Владимир Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close