Рыбалкин Захария Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалкин Захария Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1878

Сын: Рыбалкин Георгий Родион

Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Ирина Захарова

Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова

Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.07.1895

Сын: Рыбалкин Афанасий Захаров

Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбалкин Кто то

Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбалкина Параскева Иосифова

Смерть
Неизвестно
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