Рыбалкин Захария Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1878
Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Ирина Захарова
Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова
Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.07.1895
Сын: Рыбалкин Афанасий Захаров
Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбалкин Кто то
Мать ребёнка: Рыбалкина Параскева Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно