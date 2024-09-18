Нурматаев Бауржан
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1966
Отец: Омаров Устум
Мать: (Нурматаева) Хамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурматаев Алихан
Мать ребёнка: Бибигуль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нурматаев) Аружан
Мать ребёнка: Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурматаев Асет
Мать ребёнка: Бибигуль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульнара
Рождение ребёнка
09.05.1995
Сын: Нурматаев Бекжан
Мать ребёнка: Гульнара
Рождение ребёнка
05.07.2003
Сын: Нурматаев Нурлан
Мать ребёнка: Бибигуль