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Нурматаев Бауржан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1966

Отец: Омаров Устум

Мать: (Нурматаева) Хамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурматаев Алихан

Мать ребёнка: Бибигуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нурматаев) Аружан

Мать ребёнка: Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурматаев Асет

Мать ребёнка: Бибигуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульнара

Рождение ребёнка
09.05.1995

Сын: Нурматаев Бекжан

Мать ребёнка: Гульнара

Рождение ребёнка
05.07.2003

Сын: Нурматаев Нурлан

Мать ребёнка: Бибигуль

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