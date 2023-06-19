Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1817 ст.
Муж: Михайла Никитич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Мякотин Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Никитич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Никитич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Агния Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858