Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Васильевна

Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1817 ст.

Муж: Михайла Никитич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мякотин Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Агния Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Никитич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1858