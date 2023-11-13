Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Казанцева Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Пермская губерния
Место жительства
1907
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Переселенец из Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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