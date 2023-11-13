Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Казанцева Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Пермская губерния
Место жительства
1907
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Переселенец из Пермской губернии
Смерть
Неизвестно