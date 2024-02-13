Койнов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Койнова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Никитина Ирина
Мать ребёнка: Серкова (Никитина) Римма Ивановна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Койнов Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно