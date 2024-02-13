Койнов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койнов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Койнова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Никитина Ирина

Мать ребёнка: Серкова (Никитина) Римма Ивановна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Койнов Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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