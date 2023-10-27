Закревская Фекла Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревская Фекла Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1900

Сын: Закревский Радион Саниславович

Отец ребёнка: Закревский Станислав Лукьянович

Рождение ребёнка
05.02.1909

Сын: Закревский Феодосий Станиславович

Отец ребёнка: Закревский Станислав Лукьянович

Смерть
1942
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