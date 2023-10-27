Закревская Фекла Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1900
Сын: Закревский Радион Саниславович
Отец ребёнка: Закревский Станислав Лукьянович
Рождение ребёнка
05.02.1909
Сын: Закревский Феодосий Станиславович
Отец ребёнка: Закревский Станислав Лукьянович
Смерть
1942