Кузнецов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр

Кузнецов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел

Мать ребёнка: Кузнецова (Козаченко) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей

Мать ребёнка: Кузнецова (Козаченко) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Козаченко) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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