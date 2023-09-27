Покровский Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Артамон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Хиония

Отец ребёнка: Покровский Афанасий

Бурынь, Сумська область
Бракосочетание
До 1803

Муж: Покровский Афанасий

Рождение ребёнка
1806

Сын: Покровский Михаил

Отец ребёнка: Покровский Афанасий

Бурынь, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Покровский Афанасий

Бурынь, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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