Покровский Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1779
Отец: Артамон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Хиония
Отец ребёнка: Покровский Афанасий
Бракосочетание
До 1803
Муж: Покровский Афанасий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Покровский Михаил
Отец ребёнка: Покровский Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Покровский Афанасий
Смерть
Неизвестно