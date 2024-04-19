Гурий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Василий Филатов
Мать: Праскева Устинова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1261, стр. 735
Рождение ребёнка
1825
Сын: Симеон Гуриев
Мать ребёнка: Матрона Климентова
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
1830
Сын: Поликарп Гуриев
Мать ребёнка: Матрона Климентова
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1198
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.
Дочь: Евдокия Гуриева
Мать ребёнка: Матрона Климентова
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 39
Рождение ребёнка
25.02.1833 ст.
Сын: Герасим Гуриев
Мать ребёнка: Матрона Климентова
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 39
Рождение ребёнка
20.10.1836 ст.
Сын: Козьма Гуриев
Мать ребёнка: Матрона Климентова
Александровка (Липняжна)
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 162
Рождение ребёнка
06.11.1838 ст.
Сын: Матфей Гуриев
Мать ребёнка: Матрона Климентова
Александровка
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №4, стр. 267
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Климентова
Смерть
Неизвестно