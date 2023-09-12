Степан Фокин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Фокин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Афанасий Степанов

Мать ребёнка: Апраксия Феофанова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Андрей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апраксия Феофанова

Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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