Степан Фокин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Афанасий Степанов
Мать ребёнка: Апраксия Феофанова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андрей Степанов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апраксия Феофанова
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно