Половников Федор Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Половникова Ульяна Тихонова
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Половников Данило Федоров
Мать ребёнка: Половникова Ульяна Тихонова
Смерть
1851