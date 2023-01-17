Половников Федор Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Федор Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Половников Петр Федоров

Мать ребёнка: Половникова Ульяна Тихонова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Половников Данило Федоров

Мать ребёнка: Половникова Ульяна Тихонова

Смерть
1851
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