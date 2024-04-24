Тяпнина (Никифорова) Марфа Дорофеевна
Место рожденияХаврогорский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1832
Дата смерти05.06.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1870 ст.
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 38 | Кол-во лет невесте: 38 | о бракосочетании № 4 23 января 1870 г. – жених: Служавший в 1-м флотском экипаже без срочно-отпускной матрос Евграф Григорьевич Тяпнин, 1 браком, 38 ле... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.
Отец ребёнка: Тяпнин Евграф Григорьевич
О рождении № 13 23 июня 1871 г. Иоанн у без срочно-отпускного Евграфа Григорьевича Тяпнина и законной жены его Марфы Дорофеевны. (Крещен 23 июня 1871 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 17 стр. 601об.-602 | ... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1874 ст.
Дочь: Лудинова (Тяпнина) Евдокия Евграфовна
Отец ребёнка: Тяпнин Евграф Григорьевич
О рождении № 14 30 апреля 1874 г. Евдокия у военно-служителя Евграфа Григорьевича Тяпнина и законной жены его Марфы Дорофеевны. (Крещена 30 апреля 1874 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 20 стр. 543об.-544 |... Показать все
Смерть
05.06.1887 ст.
Причина смерти: от водянки | О смерти № 11 5 июня 1887 г. у отставного военно-служителя Евграфа Григорьевича Теплина жена Марфа Дорофеевна, 56 лет, от водянки. Погребена 7 июня 1887 года. ГААо Ф. 29 О... Показать все