Тяпнина (Никифорова) Марфа Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпнина (Никифорова) Марфа Дорофеевна

Место рождения

Хаврогорский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1832

Дата смерти

05.06.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.01.1870 ст.

Муж: Тяпнин Евграф Григорьевич

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 38 | Кол-во лет невесте: 38 | о бракосочетании № 4 23 января 1870 г. – жених: Служавший в 1-м флотском экипаже без срочно-отпускной матрос Евграф Григорьевич Тяпнин, 1 браком, 38 ле... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.

Сын: Тяпнин Иван Евграфович

Отец ребёнка: Тяпнин Евграф Григорьевич

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 13 23 июня 1871 г. Иоанн у без срочно-отпускного Евграфа Григорьевича Тяпнина и законной жены его Марфы Дорофеевны. (Крещен 23 июня 1871 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 17 стр. 601об.-602 | ... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1874 ст.

Дочь: Лудинова (Тяпнина) Евдокия Евграфовна

Отец ребёнка: Тяпнин Евграф Григорьевич

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 14 30 апреля 1874 г. Евдокия у военно-служителя Евграфа Григорьевича Тяпнина и законной жены его Марфы Дорофеевны. (Крещена 30 апреля 1874 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 20 стр. 543об.-544 |... Показать все
Смерть
05.06.1887 ст.
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от водянки | О смерти № 11 5 июня 1887 г. у отставного военно-служителя Евграфа Григорьевича Теплина жена Марфа Дорофеевна, 56 лет, от водянки. Погребена 7 июня 1887 года. ГААо Ф. 29 О... Показать все

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