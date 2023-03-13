Орлов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1953

Дата смерти

13.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1983

Сын: Орлов Максим Викторович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Ивановна

Сипавское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1985

Дочь: Орлова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Ивановна

Сипавское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Татьяна Ивановна

Смерть
13.03.2023
Сипавское, Каменский, Свердловская область