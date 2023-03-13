Орлов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1953
Дата смерти13.03.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1983
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1985
Дочь: Орлова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Татьяна Ивановна
Смерть
13.03.2023