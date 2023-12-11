Акилина Арина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Арина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1912

Отец: не указан

Мать: Кельдышева Инна Олеговна

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