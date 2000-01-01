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Метелкин Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1987

Отец: Метелкин Василий Владимирович

Мать: Метелкина Ольга Юрьвна

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