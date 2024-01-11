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Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич
Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1895
Пол
Мужской
Отец
Богданов Бахтигарей Фахретдинович
1860 г.р.
Мать
Богданова (М-Латыпова) Шамсия
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1895
Отец:
Богданов Бахтигарей Фахретдинович
Мать:
Богданова Шамсия
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