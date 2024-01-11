Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахретдинов Миниахмет Бахтигареевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1895

Отец: Богданов Бахтигарей Фахретдинович

Мать: Богданова Шамсия

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